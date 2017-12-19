На CNN запустили рекламний ролик про Україну

Один з найбільших американських телеканалів запустив у свій ефір рекламний ролик про Україну.

Про це повідомляє Міністерство інформаційної політики на офіційному сайті.

На відео розповідаються основні відомості про Україну, а саме: що це найбільша країна Європи, яка має 45 млн населення та 1300 км державного кордону з ЄС.

"CNN дивиться увесь світ. Цей ролик з просування інтересів України у світі випускатиметься в ефір протягом 15-21 грудня. Це чудова можливість розказати світу про зміни, що відбуваються в Україні, про регіони та можливості для світового бізнесу", - розповів державний секретар міністерства Артем Біденко.