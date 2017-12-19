На Донбас зайшла група сербських найманців, - розвідка

19 грудня, 2017 - 11:04
Українська розвідка зафіксувала, що до лав донецьких бойовиків приєдналася група наймаців із Сербії, які озброєні снайперськими гвинтівками.
Про це у Facebook пише прес-центр штабу АТО.
"На Донецький напрямок зайшла група сербських найманців-снайперів. Їхній ватажок – Деян Берич, позивний Декі", - пише прес-центр штабу АТО.
Зазначається, що їхній лідер вже неодноразово був помічений на Донбасі у складі терористичних угрупувань.
"Сербські найманці за російські брудні гроші мають намір вбивати українських військовослужбовців на лінії бойового зіткнення та вчиняти провокації проти цивільних мешканців прифронтових населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Втім, у штабі запевняють, що у Збройних силах України є кому гідно зустріти окупантів.
Джерело: День