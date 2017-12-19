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Марк Твен, американський письменник

На Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію щодо прав людини в Криму

19 грудня, 2017 - 20:01
Фото Reuters

На 73 пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна), передає УНН.

Проект підтримали 70 країн, проти проголосувало 26 країн, 76 держав утримались від голосування.

Нагадаємо, що більше ніж 60 судів в анексованому Росією Криму ухвалили рішення про призначення адміністративних штрафів кримським татарам, які вийшли на одиночні пікети на знак протесту проти арештів і обшуків.

Джерело: УНН
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