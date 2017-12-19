На Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію щодо прав людини в Криму

19 грудня, 2017 - 20:01
На 73 пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН схвалили резолюцію про ситуацію із правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і Севастополі (Україна), передає УНН.
Проект підтримали 70 країн, проти проголосувало 26 країн, 76 держав утримались від голосування.
Нагадаємо, що більше ніж 60 судів в анексованому Росією Криму ухвалили рішення про призначення адміністративних штрафів кримським татарам, які вийшли на одиночні пікети на знак протесту проти арештів і обшуків.
Джерело: УНН