На в’їздах до Києва поступово розпочинається розблокування руху вантажівок

На в’їздах до Києва поступово починається розблокування руху для вантажних автомобілів. Про це сьогодні сказав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час селекторної наради.

“На цей час основні зусилля зосереджені на ліквідацію ускладнень руху транспорту на 6 ділянках автодоріг. Усі в’їзду до Києва для руху легкового транспорту та автобусів розблоковано. Поступово розпочинається рух вантажного транспорту”, — розповів він.

Нагадаємо, за день у Києві випала третина місячної норми снігу.