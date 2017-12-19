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На в’їздах до Києва поступово розпочинається розблокування руху вантажівок

19 грудня, 2017 - 15:28

На в’їздах до Києва поступово починається розблокування руху для вантажних автомобілів. Про це сьогодні сказав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін під час селекторної наради.

“На цей час основні зусилля зосереджені на ліквідацію ускладнень руху транспорту на 6 ділянках автодоріг. Усі в’їзду до Києва для руху легкового транспорту та автобусів розблоковано. Поступово розпочинається рух вантажного транспорту”, — розповів він.

Нагадаємо, за день у Києві випала третина місячної норми снігу.

Джерело: УНН
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