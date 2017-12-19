Найкращим боєм цього року визнали поєдинок Кличка проти Джошуа

Поєдинок українця Володимира Кличка проти британця Ентоні Джошуа визнали найкращим боєм 2017 року. Про це повідомляє Boxingscene.

Авторитетне видання зазначає, що поєдинок Джошуа - Кличко став справжньою класикою. "Англієць, який не мав поразок, першим відправив суперника в нокдаун, але вже незабаром сам опинився на підлозі, після того, як сильний духом Кличко піднявся з настилу і почав відповідати своїми пострілами. Але британець знайшов у собі силу та міць, аби достроково виграти поєдинок", - пояснюють свій вибір експерти.

Нагадаємо, мадридський "Реал" став чемпіоном світу серед клубів.