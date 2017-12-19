Німеччина хоче збільшити свою присутність в Афганістані

Міністр оборони Німеччини заявила, що хоче збільшити німецьку присутність в Афганістані.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Агентство відзначає, що це перша ознака того, що Берлін може прийняти заклик США до збільшення солдатів для боротьби із бойовиками руху "Талібан".

В даний час в Афганістані дислоковано 980 німецьких солдатів, в рамках місії НАТО з підготовки афганських сил безпеки. Німецькі військові є другим за величиною національним контингентом після США.

"Солдати, і особливо тренери, кажуть мені: у нас достатньо тренерів, але ми могли б зробити значно більше, якби у нас були кращі захисні компоненти, більш високий рівень безпеки персоналу", - сказала міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн в ході візиту до Афганістану.

Фон дер Ляйєн додала, що будь-яке додаткове розгортання військових має схвалити німецький парламент.