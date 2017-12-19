Новолуганське обстріляли російськими снарядами, - ГПУ

Після обстрілу Новолуганського було знайдено уламки снарядів з російським маркуванням.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Вказується, що після обстрілу слідчою групою виявлено факти присутності Збройних сил РФ на тимчасово окупованій території України.

"Після обстрілів знайдено уламки снарядів та реактивних двигунів системи "Град" з маркуваннями, які згідно інформації Міністерства оборони України на озброєнні Збройних Сил України ніколи не перебували", - повідомляє відомство.

Вказується, що 18 грудня близько 17.00 години, незаконні збройні формування терористичної організації "ДНР" з населеного пункту Горлівка Донецької області, яка їм підконтрольна, здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню "Град" по населеному пункту Новолуганське Донецької області.

"На цей час установлено, що бойовики випустили не менше 40 реактивних снарядів. Внаслідок обстрілу було поранено 8 людей, серед яких шестеро жінок, один чоловік та одна дитина, які на даний час перебувають в лікувальних закладах", - повідомили в ГПУ.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів з боку бойовиків пошкоджено 50 будівель.