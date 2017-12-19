Обстріл Новолуганського: 50 будівель, школа і медпункт пошкоджені

У Новолуганському на Донеччині внаслідок обстрілів з боку бойовиків пошкоджено 50 будівель. Про це Міністерство внутрішніх справ.

"Поліція патрулює постраждале від обстрілу бойовиків Новолуганське. Станом на 8 ранку відомо про пошкодження 50 будівель, в тому числі школи, дитячого садку та фельдшерсько-акушерського пункту", — повідомили у МВС.

Поліцейські охороняють пошкоджений район від мародерства, документують наслідки теракту та допомагають мирним мешканцям.

"Внаслідок обстрілу поранення дістали 8 людей, серед них одна дитина. 6-річна дівчинка, яка отримала психологічну травму, перебуває в лікарні", — уточнили у МВС