Петиції для перейменування Тверської вулиці Києва на Єжи Ґедройця не вистачає голосів

Петиції, в якій просять перейменувати вулицю Тверську у Голосіївському та Печерському районах міста Києва на вулицю Єжи Ґедройця потрібно більше голосів, щоб перемогти у голосуванні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

До кінця голосування залишилось 3 дні. Проголосувати за перейменування Тверської вулиці на Єжи Ґедройця можна за цим посиланням.

На 15:30 19 грудня кількість голосів за 351, проти - 277 голосів.

Єжи Гедройць опинився на третьому місці. За перейменування Тверської на вулицю Геннадія Воробйова 789 людей проголосовало "за", а на Сержа Лифаря 505 людей проголосовало "за".

Нагадаємо, раніше журналіст і публіцист Віталій Портников звернувся з листом до міського голови Києва Віталія Кличка з проханням найменування однієї з вулиць столиці на честь польського філософа Єжи Ґедройця.

Цю ідею також підтримали співголови Депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща Микола Княжицький і Оксана Юринець.

Саме публіцисту та філософу Єжи Ґедройцю належить засадничі для сучасної співпраці України та Польщі ідеї рівності та взаємної підтримки обох народів.