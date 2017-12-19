Під Києвом відкриють Головну резиденцію Діда Мороза

16 та 17 грудня у «Парку Київська Русь» відкриють Головну резиденцію Діда Мороза, яка працюватиме щодня аж до Старого Нового року – 14 січня 2018 року. Відкриття відбудеться в рамках грандіозної шоу-програми «Новорічна казка» для дітей і дорослих. Гостей чекає справжній святковий настрій, катання в санях, запряжених кіньми, гарячі страви, приготовані на вогні, напої і глінтвейн, зимові розваги та новорічна авторська вистава-мюзикл. А ще, можна буде сфотографуватись з унікальною породою собак – американською акітою, адже саме собака буде символом 2018-го року.

Відкриття Головної резиденції Діда Мороза у Князівстві «Київська Русь» - це непересічна подія для кожного українця, адже цей персонаж відомий нам ще з дохристиянських часів. І з цього приводу пройде справжній Карнавал казок. На ньому зберуться казкові та міфічні персонажі: Ангел та Чортик, Лісовик і Водяний, Баба Яга, Домовик і славні богатирі з князівської дружини. А після відкриття кожен гість зможе завітати до сивобородого чарівника, написати йому листа та пригоститись цукеркою.

На головному ристалищі розгорнеться захоплююче театралізоване дійство. Театр Древнього Києва підготував нову авторську виставу-мюзикл «Казка про Сірого Вовка та Івана княжича», яка буде цікавою і повчальною як дітям, так і дорослим. Ви зможете не лише побачити оригінальну постановку, але й стати безпосереднім учасником казки! Лише у Древньому Києві можна буде почути відтворення давно забутої мови - давньослов'янської. Адже постановка проходитиме саме цією мовою.

Неймовірні пригоди Івана княжича, в яких йому допомагатиме Сірий Вовк, супроводжуватимуться спецефектами: виступами кінно-трюкового театру, використанням середньовічної зброї та вогняними ефектами. Іван княжич не лише поїде в пошуках чарівної Жар-птахи для батька-князя, але й пройде різноманітні випробування, зіткнеться зі зрадою та здобуде кохання.

Дні вистави: 16-17, 19, 23-25, 30 грудня та з 2 по 8, 13-14 січня.

19 грудня, у вівторок, в Древній Київ у Князівстві «Київська Русь» завітає Святий Миколай. Не дивлячись на робочий день календаря, в Древньому Києві проходитиме повномасштабна святкова програма. Приїжджайте з дітками! Подаруйте їм незабутні емоції, відчуття справжнього свята!

Крім того, гості Древнього Києва зможуть прогулятися вулицями відтвореного міста, оглянути експозиції історичного костюма та обладунків, середньовічного суднобудування. Для вибору новорічних подарунків можна буде завітати до магазину Древнього Києва, де Вам запропонують великий вибір сувенірів та подарунків (в тому числі і символу 2018 року - собаки), які можна подарувати як близьким людям, так і колегам, начальнику на новорічні свята.

На гостей чекатиме різноманіття розваг та забав. Почуття адреналіну подарує тролей (канатний спуск) «Політайло», на якому можна буде пролетіти на тросі аж над самісіньким Лісовим озером. Розважитися можна буде катанням верхи на конях та в екіпажі або санях, запряжених кіньми, стрільбою з лука в середньовічному тирі, перевтілитися у жителів Древнього Києва, одягнувши наряди з історичної костюмерної.

Приємним сюрпризом для гостей стане безпрограшна лотерея подарункових сертифікатів на різноманітні та корисні послуги: квитки на шоу, відвідування ресторанів, абонементи на заняття спортом, SPA-процедури та багато іншого. Приїжджайте до Князівства «Київська Русь» та залишайтесь завжди «в плюсі».

І звичайно, зігрітись та скуштувати смачних страв від княжих кухарів можна в корчмі «Веселий варяг», Питейній «25 рун» і в точках харчування під відкритим небом. Ви навіть можете залишитися на ночівлю в будинку готельного типу «4 кімнати», який знаходиться в 5 хвилинах від Дитинця Києва.

Початок програми о 13:00. Ціна квитка на шоу-програму «Новорічна казка» та відкриття Головної резиденції Діда Мороза – 150 грн., для пенсіонерів та студентів – 100 грн., для дітей шкільного віку – 50 грн., дошкільнята – безкоштовно.

Древній Київ у Князівстві «Київська Русь» розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва курсують маршрутки від метро Видубичі згідно розкладу на сайті.

Деталі на сайті: parkkyivrus.com