Податківцям збільшать бюджет на 45% наступного року

Державній фіскальній службі збільшать фінансування на 45% у 2018 році.

Про це повідомила радник міністра фінансів Яна Бугримова, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що 51% від цією суми має піти на підвищення заробітних плат працівникам відомства.

"У 2018 році середня зарплата в ДФС зросте з 12 тис. грн до 21 тис. з урахуванням премій ", - сказала вона.

При цьому вона зазначила, що у складі відомства невистачає аудиторів. Так, на сьогодні лише 15% співробітників служби виконують аудиторську роботу, в той час як у світі ця цифра сягає близьзко 30%