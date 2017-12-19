Податківцям збільшать бюджет на 45% наступного року

19 грудня, 2017 - 15:44
Державній фіскальній службі збільшать фінансування на 45% у 2018 році.
Про це повідомила радник міністра фінансів Яна Бугримова, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що 51% від цією суми має піти на підвищення заробітних плат працівникам відомства.
"У 2018 році середня зарплата в ДФС зросте з 12 тис. грн до 21 тис. з урахуванням премій ", - сказала вона.
При цьому вона зазначила, що у складі відомства невистачає аудиторів. Так, на сьогодні лише 15% співробітників служби виконують аудиторську роботу, в той час як у світі ця цифра сягає близьзко 30%
Джерело: Інтерфакс-Україна