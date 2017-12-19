Рада змінила термін "інвалід" на "людина з інвалідністю"

Український парламент ухвалив законопроект № 6710, яким у 44 законах змінив термін "інвалід" на "людина з інвалідністю", передає "112 Україна".

Відповідно до пояснювальної записки, проект акта розробили на виконання пункту 105 розділу "Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації" Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року.

Слова "інвалід", "особа з обмеженими фізичними можливостями", "інвалід війни" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінили відповідно словами "особа з інвалідністю", "особа з інвалідністю внаслідок війни" та "дитина з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах.

Мета законопроекту - привести чинне законодавство в частині соціального захисту осіб з інвалідністю у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї та запровадити європейські стандарти у цій сфері.

У Головному науково-експертному управлінні підкреслили, що відповідні терміни змінили не в усіх законодавчих актах - зокрема, у законі "Про фізичну культуру та спорт" це також варто зробити.

Нагадаємо, парламент розглядає сьогодні блок питань паливно-енергетичного комплексу, спробує призначити премії та іменні стипендії Верховної Ради тощо.