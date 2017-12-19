Сьогодні ВРУ розглядає блок питань паливно-енергетичного комплексу

Парламент розгляне сьогодні блок питань паливно-енергетичного комплексу, спробує призначити премії та іменні стипендії Верховної Ради. У другому читанні депутати розглянуть проект закону про Дисциплінарний статут Національної поліції України. Про це йдеться у порядку денному на 19 грудня, опублікованому на сайті ВР.

Депутати розпочнуть роботу із оголошень і заяв. Потім два соціальних питання - про соцзахист осіб з інвалідністю і призначення групи інвалідності ветеранам АТО, яким ампутували кінцівку.

Після цього - кілька постанов про присудження премій і стипендій Верховної Ради найталановитішим молодим ученим.

Також нардепи мають намір включити до порядку денного низку законопроектів, зокрема про дозвіл НСТУ не транслювати ЧС-2018 з футболу, що відбудеться в Російській Федерації.

Далі у плані роботи - блок питань паливно-енергетичного комплексу. Тут і спрощення видобутку нафти, і питання "Чорноморнафтогазу". Окрім того, нардепи розглянуть два варіанти законопроекту про створення єдиної бази абонентів – споживачів природного газу.

Має відбутися голосування за законопроект про Дисциплінарний статут Нацполіції України у другому читанні.

Наприкінці робочого дня - блок постанов про перейменування населених пунктів.