Спалах кору на Львівщині: 9 інфікованих вже госпіталізували

Дев’ятьом працівникам заводу «Фуджикура», що в селі Підрясне Яворівського району, поставили діагноз – кір. Це з посиланням на прес-центр департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА повідомляє Dyvys.Info.

«Станом на 09:50 год. 18 грудня у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з числа працівників «ТзОВ «Фуджикура» (с. Підрясне, Яворівського району) госпіталізовано (в період з 15 по 17 грудня) 9 осіб із діагнозом – кір.

Стан всіх пацієнтів середньої важкості. З них мешканців Львова – 7, Яворівського району – 2. Проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до протоколів МОЗ України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні цьогоріч зафіксовано 4 смертельні випадки від захворювання на кір.