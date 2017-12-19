Три мільйони українських дітей живуть у неповних сім'ях, - Мін'юст

Щонайменше 3 мільйони дітей в Україні живуть у неповних сім’ях та отримують аліменти. Про це у своєму акаунті в Twitter написав міністр юстиції Павло Петренко.

На сьогодні у нас 3 мільйони дітей, які живуть у неповних сім’ях і отримують аліменти. З них майже 600 тисяч дітей є жертвами економічного насильства – по іншому це не назвеш, бо коли батько фінансово «карає» колишню дружину, це прямо відображається на дитині #ПРЯМА_МОВА pic.twitter.com/zfR8yv453L — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) December 19, 2017

З них майже 600 тисяч дітей є "жертвами економічного насильства, бо коли батько фінансово "карає" колишню дружину, це прямо відображається на дитині".

"Сумна статистика на сьогодні: понад 100 000 випадків домашнього насильства над жінками і дітьми – це лише те, що офіційно фіксується органами правопорядку", - наголосив Петренко.