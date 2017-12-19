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Три мільйони українських дітей живуть у неповних сім'ях, - Мін'юст

19 грудня, 2017 - 12:16

Щонайменше 3 мільйони дітей в Україні живуть у  неповних сім’ях та отримують аліменти. Про це у своєму акаунті в Twitter написав міністр юстиції Павло Петренко.

З них майже 600 тисяч дітей є "жертвами економічного насильства, бо коли батько фінансово "карає" колишню дружину, це прямо відображається на дитині". 

"Сумна статистика на сьогодні: понад 100 000 випадків домашнього насильства над жінками і дітьми – це лише те, що офіційно фіксується органами правопорядку", - наголосив Петренко.

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