У Бельгії тисячі людей протестують проти пенсійної реформи

На вулиці бельгійської столиці вийшли тисячі людей, які протестують проти ініційованої урядом пенсійної реформи. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Le Soir.

За даними поліції, в демонстраціях беруть участь до 25 тисяч людей. Правоохоронці кажуть про мирний перебіг протестів.

Як зазначається, організатори, в ролі який виступає об'єднаний фронт профспілок FGTB-CSC-CGSLB, очікували участь від 20 до 50 тисяч протестувальників.

Повідомляється, що демонстрації спричинили проблеми у русі громадського траспорту.

Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою "чесних і гідних пенсій", і на їх думку, плани уряду, зокрема, зі збільшення мінімального пенсійного віку, а також система надання балів громадянам відповідно до їх кар’єри порушують їх права і роблять пенсійну систему непередбачуваною.

Нагадаємо, в Аргентині постраждало понад 160 людей внаслідок протестів проти пенсійної реформи.