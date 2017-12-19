У держвласність повернули спортивну базу, вартість якої становить 300 млн грн

Навчально-спортивну базу «Спартак» у Києві, вартістю 300 мільйонів гривень, повернули у державну власність, повідомляє прокуратура. Відповідне рішення ухвалив апеляційний суд.

До складу бази «Спартак» входять спортивний комплекс з трибунами та адмінкорпусом, басейн, готель та інші споруди загальною площею майже 7 000 квадратних метрів.

“Встановлено, що відчуження вказаного майна з державної власності відбулося без згоди Фонду державного майна України, а відтак перебуває у володінні Федерації професійних спілок України незаконно. З огляду на викладене, прокуратура міста Києва пред’явила позов до суду про визнання право власності держави на вказаний спортивний комплекс та витребування його з незаконного володіння”, - йдеться у повідомленні.