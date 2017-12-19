У Коростені різдвяні святкування стартували з польських колядок

Різдвяні святкування в Коростені розпочалися з польських колядок. В міському Палаці культури відбувся ХІІ обласний фестиваль польської колядки серед творчих колективів польської громади Житомирщини. Його урочисто відкривали представники міської влади, польського консульства, спілки поляків України в Житомирській області, духовенства. А далі запрошували на сцену юних і дорослих виконавців, які створювали для всіх неповторну різдвяну атмосферу.

У конкурсній програмі фестивалю взяли участь дитячі та дорослі хорові колективи, вокальні ансамблі, фольклорні гурти та окремі виконавці. Вони виконували колядки польською та українською мовами. Цього року учасниками фестивалю стали понад два десятки колективів з різних населених пунктів Житомирщини, приїхали й виконавці з Білої Церкви. Переможці ж виступатимуть на Міжнародному фестивалі колядок та щедрівок в Республіці Польща.

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора