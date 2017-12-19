У Львові презентували тематичну новорічно-різдвяну виставку

Сьогодні, 19 грудня, у львівській галереї «Зелена канапа» відкрилася традиційна «Різдвяна виставка».

Для галереї це стало уже доброю традицією, кожного року відкривати виставку, яка дарує відвідувачам святковий настрій. Тож цього року це вже тринадцята поспіль така експозиція.

«Натхненні новорічно-різдвяним духом автори запропонують вам алюзії на святкову художню естетику у дні, коли неможливо і не варто жити іншими справами, окрім святкових. Ми намагалися зібрати кращі настроєві роботи, щоб люди, заходячи у галерею, відчували святковий настрій, могли проникнутися наближенням Нового року та Різдва», - розповіла власниця галереї «Зелена канапа» Олеся Домарадзька.

А наповнення виставки дійсно вражає. Тут можна оглянути живопис, скульптуру, графіку, кераміку, скло. Є і досить ексклюзивні та незвичні речі, такі як ляльки з пап’є маше, панно, лялька-магодза, книжкові ілюстрації, левкас, сакрально-фольклорний живопис. Усіх ці твори об’єднує зимова тематика, здебільшого саме різдвяно-святкова.

Серед авторів, які презентували свої роботи в експозиції є чимало відомих митців – Михайло Демцю, Оля Пильник, Анна Атоян, Борис Буряк, Іванка та Олександр Войтовичі, Соломія Ковтун, Уляна Нищук, Ірина Дзиндра та інші. Завдяки такому різному складу та різним видам мистецтва кожен на виставці зможе знайти ту картину чи інший мистецький твір, який припаде йому до душі. Адже тут яскраві кольори змінюються на противагу стриманим, графічні лінії ідуть на противагу хаотичним мазкам, бронзова скульптура змінюється скляною…

Особливістю даної виставки є те, що усі твори виставлені на ній можна придбати.

Завітати на «Різдвяну виставку» в галерею можна до 14 січня 2018 року.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора