У Миколаївському зоопарку народилося біле ведмежа

У Миколаївському зоопарку у білої ведмедиці Зефірки народилося ведмежа.

Про це повідомив директор зоопарку Володимир Топчій на своїй сторінці у Facebook.

"У нашої ведмедиці Зефірки народилося ведмежа. До цієї події ми почали готуватися з червня. Усередині ведмежатника були споруджені дві звукоізоляційні стіни, в барлозі встановлено відеоспостереження. З листопада навколо ведмежатника встановлена "зона спокою і абсолютної тиші", - написав Топчій.

За його словами, у ведмедиці народилася двійня, але, як і в Берлінському зоопарку цьогоріч, один малюк не був життєздатним і Зефірка від нього відмовилася. З іншим поки все нормально. Ведмедиця з ніжністю та обережністю доглядає за малюком.

Миколаївський зоопарк є членом Європейської асоціації зоопарків і акваріумів (EAZA), бере участь у 18 Європейських програмах розведення рідкісних видів (ЕЕР), входить в Євразійську регіональну асоціацію зоопарків і акваріумів (ЕАРАЗА), Міжнародну систему обліку тварин (ISIS).