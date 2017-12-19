У Полтаві засяяла оновлена новорічна ялинка

Сьогодні, у День святого Миколая, запалюються святкові вогні на ялинках у багатьох містах України. Не стала винятком і Полтава, де на головній площі міста – Театральній – відбулося традиційне відкриття головної новорічної красуні.

Цьогоріч полтавська ялинка запалала новими барвами: її прикрасили 3D гірляндою, за допомогою якої можна проектувати й малювати на ялинці різні фігури. Це чи не найкоштовніша деталь головного новорічного дерева міста – на ілюмінацію витратили понад мільйон гривень бюджетних коштів. Оновили і ялинкові прикраси, зокрема бантики й кулі, фігури Діда Мороза та Снігуроньки, які обійшлися місту в триста тисяч гривень. Певні нові елементи з’явилися і в прикрашенні центральної вулиці Полтави, на якій до 31 грудня діятиме традиційний новорічний ярмарок.

Подивитися на оновлену ялинку та отримати гостинці від Миколая прийшла чимала кількість людей – більше тисячі дорослих та маленьких полтавців. А запалив вогні на ялинці під оплески присутніх полтавський міський голова Олександр Мамай, який зазначив: «Дуже знаково те, що новорічні свята починаються з Дня святого Миколая. У першу чергу, на нього чекають діти. Але це свято і для дорослих, адже вони напередодні намагалися якомога більше накупити подарунків, щоб привітати дітей, онуків. Хочу, щоб святий Миколай ніколи не покидав наших осель, тому що сьогодні він нам вкрай необхідний».

Загалом полтавська красуня буде радувати містян та гостей Полтави до 14 січня. Саме тоді відбудеться офіційна церемонія закриття, яка ознаменує закінчення свят.

Богдан Проскуров, Полтава, фото автора