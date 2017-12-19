У Порошенка опублікували лист Саакашвілі

Сьогодні було опубліковано лист екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до президента України Петра Порошенко.

Відповідну цифрову копію листа розмістив у Facebook прес-секретар президента Святослав Цеголко.

"Він висловився за деескалацію ситуації, пообіцяв не вдаватися до подальшої дестабілізації і запропонував переговори з уповноваженим представником. Натомість, як свідчить штурм Міжнародного центру культури і мистецтв на Алеї Героїв Небесної Сотні, свого слова пан Саакашвілі не дотримався", - написав до Цеголко.

Так, в листі начебто Саакашвілі пише, що він не має жодних агресивних намірів, а їхній конфлікт лише йде на руку ворогам України. Також, він начебто визнав, що припускався свого часу політичних помилок.

Наразі у штабі «Руху Нових Сил» не відреагували на оприлюднення листа Саакашвілі.