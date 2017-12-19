У Раді назвали двох кандидатів на пост глави НБУ

Депутати Верховної Ради розглядають двох основних кандидатів на посаду очільника Нацбанка України, серед них в.о. глави НБУ Яків Смолій та глави "Райфайзенбанку" Володимир Лавренчук.

Про це в кулуарах парламенту заявив голова фракції "ББП" Артур Герасимов, передає видання УНН.

"Якщо говорити про кандидатури на пост глави НБУ, то сьогодні названі Яків Смолій та Володимир Лавренчук. Хто саме з них буде запропонований на голосування, ми не знаємо", - сказав Герасимов.

Він зазначив, що вже в четвер може відбутися голосування.