У Румунії парламент проголосував за скандальну судову реформу

Верхня палата парламенту Румунії проголосувала за поправки в системі правосуддя, які загрожують незалежності судів.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

За ухвалення судової реформи проголосували 80 сенаторів правлячої Соціал-демократичної партії, проти не було жодного. Опозиційні партії бойкотували голосування.

Тепер зміни має підписати президент, який вже висловлював свій скептицизм щодо них.

У президента є вибір – підписати закон або повернути його на допрацювання. Опозиція ж заявила про наміри оскаржити закон у конституційному суді, що затягне набуття чинності документа.