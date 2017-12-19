У Саакашвілі підтвердили, що оприлюднений лист до Порошенка - справжній

Прес-служба лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі підтвердила справжність листа, який опублікував прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

Про це йдеться у коментарі прес-служби для "УП".

Нагадаємо, 19 грудня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко опублікував лист Міхеіла Саакашвілі до президента Петра Порошенка.

"У листі до Президента М. Саакашвілі зізнався, що допускав і допускає багато політичних помилок. Він висловився за деескалацію ситуації, пообіцяв не вдаватися до подальшої дестабілізації і запропонував переговори "з уповноваженим представником". Натомість, як свідчить штурм Міжнародного центру культури і мистецтв на Алеї Героїв Небесної Сотні, свого слова пан Саакашвілі не дотримався", - зазначив Цеголко.

Раніше лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі написав приватного листа Президенту Петру Порошенку з пропозицією примирення. Саакашвілі також заявив, що готовий йти на переговори з Порошенком.

Водночас прихильники очолюваного Саакашвілі "Руху нових сил" провели 17 грудня так зване віче, після чого намагалися штурмувати Міжнародний центр культури і мистецтв. Правоохоронці перешкоджали активістам захопити будівлю, застосовуючи проти них вогнегасники і сльозогінний газ, почалися сутички. В результаті постраждали 60 нацгвардійців та 17 поліцейських.

За фактами подій біля Жовтневого палацу слідчі розпочали три кримінальні провадження: за ст. 15 ст. 341 (Замах на захоплення державних або громадських будівель чи споруд), ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.