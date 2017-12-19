У шести містах України відбудеться бізнес-школа для ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей

У шести містах України (Київ, Харків, Одеса, Херсон, Чернівці, Хмельницький) відбудеться бізнес-школа для ветеранів, інвалідів АТО та членів їх сімей. Заняття пройдуть 23-25 грудня 2017 року.

Про це «Дню» повідомили організатори події.

Бізнес-школа із серії тренінгів з підтримки малого бізнесу та самозайнятості ветеранів, інвалідів АТО та членів їх сімей.

Організатор: громадська організація «Всеукраїнський центр допомоги учасникам АТО»

Стратегічний партнер: громадська спілка «Всеукраїнська спілка «Український легіон».

За сприянням Міністерства соціальної політики України, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Навіщо це мені?

Отримати практичні знання від тренерів і власників бізнесів:

як розкрити свій підприємницький потенціал та обрати кращий для тебе вид бізнесу;

як організувати бізнес від реєстрації до відкриття;

як вибрати оптимальну для себе модель ведення бізнесу;

як побудувати ефективну систему продажу та роботи зі споживачем;

як сформувати корпоративну культуру та стимулювати командну роботу в твоїй компанії;

як наладити грошовий потік та отримати найкращі фінансові результати;

як і де отримати кредит;

та ще про тайм-менеджмент, успішні маркетинг-стратегії, digital та просування в соціальних мережах та про багато інших інструментів та практичних кейсів, без яких сьогодні не можливо створити успішний бізнес.

Що я отримаю з цього?

Практичні знання. Бери і роби свій бізнес так, як це роблять успішні. Бізнес-план для твого нового бізнесу. Розроби сам, захисти у успішних. Гроші на твій стартап. Допоможемо найкращим отримати фінансування від наших партнерів – банків, фондів та з муніципальних і державних програм.

Навчання, атестація, захист бізнес-планів та пошук фінансування – БЕЗКОШТОВНО!

Просто зареєструйся зараз:

Київ https://goo.gl/forms/TLHkGqgwIqZjPk3E3

Харків https://goo.gl/forms/FldzlHcFBK6vjilB2

Одеса https://goo.gl/forms/Nd0uUosCqVKzsCQ62

Чернівці https://goo.gl/forms/L2utExKkHLXN2jq23

Херсон https://goo.gl/forms/PNAxm4w4I0SHJivA2

Хмельницький https://goo.gl/forms/roVjR7vFkothSpZ93