У шести містах України відбудеться бізнес-школа для ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей

У шести містах України (Київ, Харків, Одеса, Херсон, Чернівці, Хмельницький) відбудеться бізнес-школа для ветеранів, інвалідів АТО та членів їх сімей. Заняття пройдуть 23-25 грудня 2017 року.
Про це «Дню» повідомили організатори події.
Бізнес-школа із серії тренінгів з підтримки малого бізнесу та самозайнятості ветеранів, інвалідів АТО та членів їх сімей.
Організатор: громадська організація «Всеукраїнський центр допомоги учасникам АТО»
Стратегічний партнер: громадська спілка «Всеукраїнська спілка «Український легіон».
За сприянням Міністерства соціальної політики України, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО.
Навіщо це мені?
Отримати практичні знання від тренерів і власників бізнесів:
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як розкрити свій підприємницький потенціал та обрати кращий для тебе вид бізнесу;
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як організувати бізнес від реєстрації до відкриття;
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як вибрати оптимальну для себе модель ведення бізнесу;
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як побудувати ефективну систему продажу та роботи зі споживачем;
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як сформувати корпоративну культуру та стимулювати командну роботу в твоїй компанії;
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як наладити грошовий потік та отримати найкращі фінансові результати;
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як і де отримати кредит;
та ще про тайм-менеджмент, успішні маркетинг-стратегії, digital та просування в соціальних мережах та про багато інших інструментів та практичних кейсів, без яких сьогодні не можливо створити успішний бізнес.
Що я отримаю з цього?
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Практичні знання. Бери і роби свій бізнес так, як це роблять успішні.
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Бізнес-план для твого нового бізнесу. Розроби сам, захисти у успішних.
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Гроші на твій стартап. Допоможемо найкращим отримати фінансування від наших партнерів – банків, фондів та з муніципальних і державних програм.
Навчання, атестація, захист бізнес-планів та пошук фінансування – БЕЗКОШТОВНО!
Просто зареєструйся зараз:
Київ https://goo.gl/forms/TLHkGqgwIqZjPk3E3
Харків https://goo.gl/forms/FldzlHcFBK6vjilB2
Одеса https://goo.gl/forms/Nd0uUosCqVKzsCQ62
Чернівці https://goo.gl/forms/L2utExKkHLXN2jq23
Херсон https://goo.gl/forms/PNAxm4w4I0SHJivA2
Хмельницький https://goo.gl/forms/roVjR7vFkothSpZ93