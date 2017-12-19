У Сумах знайомилися з формулою безпеки НАТО

У Сумах вперше після Києва презентовано виставку під назвою «Україна-Нато: формула безпеки».

Виставка присвячена 20-річчю від дня підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Антлантичного договору.

Експозиція створена за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні, Міністерства інформаційної політики України та Українського кризового медіа-центру.

У відкритті виставки взяли участь директор Центру інформації та документації НАТО Барбара Маронкова та голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко.

Пані Барбара провела екскурсію для всіх бажаючих, більшістю з яких були сумські студенти.

Історія НАТО як організації; передумови та факти підтримки з боку НАТО українських бійців; Програма НАТО « Наука заради миру і безпеки»; експозиція «Герої України – учасники Місії НАТО»; аптечки, зібрані відповідно до стандартів НАТО – з цією та не тільки інформацією зможуть ознайомитися відвідувачі виставки, нової для Сум.

«Ми прагнемо донести ключові цінності НАТО до найширшої аудиторії, ознайомити людей з практичними особливостями роботи організації. Але основне – розвіяти численні міфи щодо НАТО, котрі досі існують в українському суспільстві, розповісти, як і чому НАТО відповідає на виклики безпеки в Україні та світі, – говорить Барбара Маронкова.

«Попри те, що Сумська область історично межує з РФ – територією країни-агресора, настрої людей у нас проєвропейські, – зазначає голова Сумської ОДА Микола Клочко. – За підрахунками соціологів, 69 % мешканців Сумщини підтримують вступ України до ЄС, 60% мешканців – підтримують вступ України до НАТО. І це при тому, що ми є північно-східним регіоном України. Вдячний за організацію такої виставки, яка допомагає розповісти, що євровибір для України є єдиноправильним, а вступ до НАТО виважений і виправданий, його вже зробили інші країни, які раніше входили до СРСР».

«Ми вважаємо, що Україна це набагато більше поняття, ніж її столиця Київ, – говорить Барбара Маронкова. – І тому вирішили поширювати цю виставку у різних регіонах. Суми стали першими».

Відвідати виставку у конгрес-центрі Сумського державного університету за адресою вул. Покровська, 2, можна буде до 22 грудня включно, потім – у бібліотеці СумДУ за адресою Римського-Корсакова, 2.

Алла Акіменко, Суми. Фото авторки.