У Ємені з початку грудня у результаті авіаударів загинуло щонайменше 136 цивільних, - ООН

Унаслідок бомбардування літаками коаліції арабських держав під проводом Саудівської Аравії, завданих по території Ємену починаючи з 6 грудня, загинуло щонайменше 136 мирних жителів. Про це у вівторок, 19 грудня, повідомив речник Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини Руперт Колвілл.

Інциденти, підтверджені ООН, включають, зокрема, сім авіаційних ударів, які були нанесені 13 грудня по в’язниці у столиці країни Сані. В результаті них загинуло щонайменше 45 затриманих, які були лояльні до президента країни Абд-Раббу Мансура Хаді, якого підтримує Саудівська Аравія.

Конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року, країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, котрих підтримує Іран, адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в місті Адені і яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, та терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові". Протистояння між повстанцями та арабською коаліцією загострилося після того, як 4 грудня під час боїв з хуситами у Сані загинув колишній президент Ємену Алі Абдалла Салех.

Згідно з підрахунками ООН, у Ємені з березня 2015 року, тобто з початку операцій сил коаліції, загинуло понад 5100 мирних жителів. Ще 8700 цивільних громадян отримали різноманітні поранення. Через складну гуманітарну ситуацію в країні спалахнула епідемія холери. Крім того, в багатьох регіонах спостерігається гостра нестача води та продуктів харчування.