Україна готує звернення до Асамблеї НАТО через сербських найманців на Донбасі, - Фріз

Україна готує звернення до Парламентсткої Асамблеї НАТО через сербських найманців, які воюють на боці донецьких бойокиків.

Про це повідомила у Facebook нардеп від "БПП" Ірина Фріз.

"Готуємо з цього приводу звернення від нашої делегації до Парламентсткої Асамблеї НАТО", - написала вона.

За її словами, необхідно звернутись до всіх міжнародних інституцій з інформуванням про факт участі сербських найманців на боці бойовиків.

"Впевнена, що дії найманців отримують відповідну оцінку засудження від міжнародної спільноти. А з боку сербської влади до відкритих 45 проваджень проти воюючих сербських найманців на Донбасі, додадуть й чергових прихильників "руського миру", - написала Фріз.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що група сербських найманців прибула на Донбас, щоб приєднати до лав терористів.