Україна розплачуватиметься з внутрішніми боргами до 2047 року, - Мінфін

Погашення державного боргу за наявними облігаціями внутрішньої позики буде проходити з 2025 року і триватиме до 2047 року.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Юрій Буца, передає УНН.

“У жовтні Мінфін провів активну операцію з державним боргом — репрофайлінг портфелю ОВДП (облігації займу, - ред), що знаходився у власності НБУ. Завдяки цьому погашення за портфелем ОВДП, що знаходяться у власності НБУ, буде проходити рівномірно з 2025 до 2047 року”, - зазначив він.

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За його словами, завдяки цьому зменшиться необхідність рефінансування державного внутрішнього боргу у середньостроковій перспективі та навантаження на державний бюджет у майбутніх періодах.