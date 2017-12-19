Українські пластуни передали Порошенку Вифлеємський вогонь

Українські пластуни передали Президенту Петру Порошенку вогонь миру з Вифлеєму, який запалюють на місці народження Ісуса Христа напередодні Різдва.
Про це глава держави повідомив у Facebook.
"Уже стало доброю традицією кожного року у переддень Різдва отримувати від українських пластунів вогник Вифлеємського вогню, який є символом світла, миру та добра. Знаю, що вони повезуть Вогонь і нашим захисникам на Сході. І я вдячний їм за підтримку наших воїнів", - зазначив Порошенко.
Він побажав, щоб світло цього вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, принесло у кожну українську родину радість, наповнило новими надіями, зміцнило віру у незбориму силу правди та справедливості. Традиція привозити до Різдва вогонь із Вифлеєму народилася в Австрії у 80-роках. Ініціаторами виступили місцеві журналісти та скаути. Вогонь запалюється на місці народження Ісуса Христа і перевозиться до Європи, де передається від країни до країни. В Україні пластуни поширюють вогонь у держустанови, лікарні, сиротинці, передають діаспорі у різні країни, а також – українським військовим на передову.
Він побажав, щоб світло цього вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, принесло у кожну українську родину радість, наповнило новими надіями, зміцнило віру у незбориму силу правди та справедливості.
Традиція привозити до Різдва вогонь із Вифлеєму народилася в Австрії у 80-роках. Ініціаторами виступили місцеві журналісти та скаути. Вогонь запалюється на місці народження Ісуса Христа і перевозиться до Європи, де передається від країни до країни.
В Україні пластуни поширюють вогонь у держустанови, лікарні, сиротинці, передають діаспорі у різні країни, а також – українським військовим на передову.