Українські пластуни передали Порошенку Вифлеємський вогонь

Українські пластуни передали Президенту Петру Порошенку вогонь миру з Вифлеєму, який запалюють на місці народження Ісуса Христа напередодні Різдва.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

"Уже стало доброю традицією кожного року у переддень Різдва отримувати від українських пластунів вогник Вифлеємського вогню, який є символом світла, миру та добра. Знаю, що вони повезуть Вогонь і нашим захисникам на Сході. І я вдячний їм за підтримку наших воїнів", - зазначив Порошенко.