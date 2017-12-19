"Укразалізниця" повідомила про запізнення 30 пасажирських поїздів

Станом на ранок 19 грудня через негоду затримались 30 пасажирських поїздів. Середній час затримки до 25 хвилин. Лише два поїзди Київ –Івано-Франківськ та Хмельницький – Москва затримуються більше години.

Прес-служба "Укрзалізниці" повідомляє, що активізувала свої зусилля, щоб рух поїздів не припинився. Незважаючи на значні опади, усі поїзди курсують." Укрзалізниця" повністю контролює ситуацію з рухом пасажирських та вантажних поїздів. Робота з очищення колій, перегонів, стрілочних переводів триває цілодобово - вночі працювало 1492 залізничники, із яких 888 колійників.

Також на Львівській залізниці вночі працювала одна снігоочисна колійна машина. Загалом від снігу було очищено 3049 стрілочних переводів та 255 пасажирських платформ.

Впродовж ночі опади у вигляду снігу спостерігалися на території Південно-Західної та Одеської залізниць. Найбільша товщина снігового покриву була у Сянках – 45 см, Києві – 18 см та Вапнярці – 15 см.

Нагадаємо, майже 2400 пасажирських вагонів з 2900 обладнані електрообігрівом, інші опалюються вугіллям. Перед роботою в зимовий період усі вагони пройшли технічну діагностику. Також перевірені вокзальні будівлі, у тому числі об'єкти житлово-комунального господарства, що забезпечують працездатність вокзалів: котельні, теплові мережі та паропроводи.