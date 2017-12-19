В Аргентині постраждало понад 160 людей внаслідок протестів проти пенсійної реформи

В результаті масових заворушень, які стались у понеділок, 19 грудня, в столиці Аргентини Буенос-Айресі, постраждало 162 особи, серед них близько половини - поліцейські. Про це у вівторок, 19 грудня, повідомляє місцеве видання La Nacion. За даними видання, правоохоронці затримали близько 60 демонстрантів.

Учасники протестів будували на вулицях міста барикади, кидали в правоохоронцях камінням та пляшками. У відповідь на це поліцейські застосовували водомети, сльозогінний газ і гумові кулі.

Протести відбуваються проти пенсійної реформи і запланованої зміни формули розрахунку пенсій. Критики реформи побоюються, що це призведе до скорочення виплат. Президент країни Маурісіо Макрі обіцяє, що пенсійна реформа допоможе вирішити проблему з дефіцитом бюджету і стимулюватиме інвестиції за рахунок зниження витрат бізнесу, передає агенція Reuters.

Минулого тижня парламент намагався проголосувати за ухвалення пенсійної реформи, але через вуличні протести голосування було відкладено. Уряд оголосив, що частина пенсіонерів отримає одноразові виплати, щоб компенсувати зниження пенсій.