В ЄС хочуть створити реєстр власників Bitcoin

Євросоюз збирається створити реєстр власників криптовалюти Bitcoin, щоб боротися зі злочинністю.

Про це пише британське видання The Telegraph.

Список власників Bitcoin буде складатися з людей, які користувалися чи користуються послугами обмінників та електронних бірж для криптовалют.

Такі поправки містяться в новому проекті закону про відмивання грошей. Вони встановлюють більш суворі вимоги до бірж криптовалют.

Згідно цього проекту, в їхній обов'язок буде входити встановлення особи користувачів і відстеження підозрілих операцій. Влада очікує, що біржі будуть самі повідомляти поліцію про сумнівні транзакції. Працюватиме цей механізм за допомогою індивідуального коду, який буде присвоєний кожній окремій людині.

"Члени Європарламенту вважають ситуацію, коли біржі не вимагають ідентифікації особистості, ідеальною для тих, хто хоче приховати свої кошти від податків" , - пояснює видання

.

Реєстр може бути створено вже у 2019 році. Доступ до нього буде виключно у органів, що займаються боротьбою з фінансовими злочинами.