В ОБСЄ відзначили різке погіршення безпекової ситуації на Донбасі

За період із 11 до 17 грудня, за попередніми даними, СММ ОБСЄ зафіксувала майже 16 тис. порушень припинення вогню, що свідчить про 35-відсоткове збільшення, якщо порівнювати з попереднім тижнем. Про це йдеться на офіційному сайті ОБСЄ.

"Ми із занепокоєнням відзначаємо різке погіршення безпекової ситуації. Кількість порушень режиму припинення вогню досягла рівня, який ми не фіксували з лютого цього року", - заявив голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан.

Апакан закликав до стриманості та повного дотримання режиму припинення вогню з огляду на погіршення безпекової ситуації.

"Дані, зібрані в результаті патрулювання ОБСЄ, а також за допомогою камер спостереження та безпілотних літальних апаратів, відображають тенденцію, яку ми вже бачили раніше, а саме: сторони поновлюють зобов'язання з дотримання режиму припинення вогню, після чого відзначається постійне збільшення рівня насильства, кульмінацією якого стають запеклі бойові дії, що призводять до поранень і загибелі, а також до перебоїв у функціонуванні та руйнування життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Апакан закликав сторони виконувати взяті на себе зобов'язання.

"Нормалізація ситуації, коли цивільне населення зможе повернутися до звичного повсякденного життя без страху потрапити під обстріл або натрапити на міни — це перший крок на шляху до довготривалого і стійкого миру", - підсумував він.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ.