Віце-президент "Укрнафти" з Британії пішов у відставку

Один з членів правління "Укрнафти" британець Роберт Воллі залишив свою посаду за згодою сторін.

Про це повідомляє прес-центр компанії "Укрнафта".

"15.12.2017 року достроково, за згодою сторiн, припинено повноваження Роберта Воллi як члена правлiння ПАТ "Укрнафта", виконавчого вiце-президента з питань технологiй та послуг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Воллі перебував на посадi заступника голови правлiння та виконавчого вiце-врезидента з питань технологiй та послуг з 4 лютого 2016 року.

Таким чином, тепер склад правління "Укрнафти" виглядає наступним чином: Марк Роллінс (голова правління), Ірина Євець (головний фінансовий директор), Джонатан Поппер (виконавчий віце-президент з питань корпоративної стратегії та розвитку), Маврикій Калугін (виконавчий віце-президент з видобутку і переробки).