Вінниця до свят розгорнула чимало цікавих фотолокацій

Вінницю називають містом вихідного дня і у більшості туристів вона асоціюється здебільшого із світломузичним фонтаном. Оскільки взимку він «спить», то гостей у місті не багато, а дарма. Новорічна Вінниця по-особливому фотогенічна і городяни цим активно користуються. Свята справа для вінничан провести сімейну фотосесію на різних локаціях і похизуватися світлинами чи селфі у соціальних мережах. Розуміючи любов жителів міста да фотографування, до Нового року Вінниця поповнилася новими цікавими локаціями.

У день Святого Миколая на майдані Незалежності відбулося відкриття Новорічного містечка, яке працюватиме протягом місяця. На локації розташовані три нових будиночки: «Новорічна майстерня», «Будиночок смаколиків» та «Новорічна Резиденція», облаштовані фотозони та світлова інсталяція. Під час відвідування діти мають можливість поспілкуватися з казковими героями, Святим Миколаєм, Дідусем Морозом та Санта-Клаусом. Також у містечку діє мультяшний Голівуд, щодня з 16.00 проводять майстер-класи та забави – і все це у казковому лісі у світлі новорічної ілюмінації.

«Цього року в святковому освітленні переважатимуть жовті та білі кольори. Гірляндами будуть прикрашені всі сім в’їздів у місто. Нові святкові прикраси з’являться не лише у центрі, але й у спальних районах. Уздовж головної вулиці Вінниці – Соборної – святковою ілюмінацією будуть прикрашені дерева, а на майдані Незалежності додатково облаштували сто живих ялинок, які також будуть прикрашені гірляндами. Таким чином у центрі міста буде створене не лише новорічне містечко, але й ялинковий ліс», – коментує директор КП «Міськсвітло» Вадим Кондрацький.

Під час новорічних заходів у місті працюватиме нова локація – площа Ліверпуль, яку реконструювали в цьому році. Тут встановили будиночок, в якому діє «Вінницька новорічна пошта», а поруч розташували цікаві фотозони, де можна зробити фото із «Бітлз» або ж їхньою «жовтою субмариною». Протягом зимових свят вінничани та гості міста зможуть відправити з цієї локації новорічну листівку із привітаннями своїм рідним, близьким або просто друзям. Кожній дитині дають по одній марці та одній листівці безкоштовно.

Оригінально цього року у Вінниці оформили ялинкові базарчики. На восьми локаціях, де можна купити символ Нового року, облаштували креативні фотозони – багато відвідувачів, вочевидь, приходять не так щось придбати, як зробити кілька фото і виставити їх у соцмережі.

Великий Святковий ярмарок розгорнувся і в самому серці Вінниці. На площі Європейській встановили близько 40 яток з сувенірами, подарунками, новорічними прикрасами та всілякими смаколиками. Ярмарок у Вінниці проводиться вже шостий рік поспіль і став звичним загальноміським заходом. Щорічно Ярмарок на Європейській відвідують більше 300 000 вінничан та гостей міста. Серед цьогорічних новинок сувенірних та їстівних – ятка з польською національною кухнею, великий пальник, запорожець-гриль, що пригощає хот-догами і вже відомий місту «Артинов-бус» з ароматною кавою і смаколиками.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надані автором