Волкер вважає "ганьбою" намір росіян вийти із СЦКК

Намір Росії вийти зі Спільного центру координації та контролю за припиненням вогню – це ганьба та нехтування спробою забезпечити реальну деескалацію насильства.

Таку оцінку висловив спеціальний представник США у переговорах з питань України Курт Волкер, передає Укрінформ.

"Так, це ганьба, що Росія виходить з цього координуючого органу. Зараз дійсно необхідно спробувати забезпечити деескалацію насильства. Порушення режиму припинення вогню є жахливими", - зауважив представник американської сторони.

За його словами, Росія "прикидається", що її сили та командування не контролюють ситуації на місцях. Тож, звертатися до сепаратистів для того, щоб розв'язати проблему з порушенням перемир'я – "це не зовсім реалістичний шлях".

Крім того, Волкер назвав 2017 рік "найгіршим у плані насильства" впродовж усього конфлікту на Донбасі. При цьому він звернув увагу на те, що минулої ночі порушення досягли свого піку за нинішній рік.

Також Волкер заявив, що прямі контакти з бойовиками лише затягнуть конфлікт.