ВРУ перейменувала село Великі Прицьки на Київщині на село Великі Пріцьки

Верховна Рада перейменувала село Великі Прицьки Кагарлицького району Київської області, підтримавши 238 голосами постанову № 7098.

"Перейменувати село Великі Прицьки Кагарлицького району Київської області на село Великі Пріцьки", - йдеться у постанові.

Відповідно до пояснювальної записки, жителі села ініціювали його перейменування, щоб повернути історичну назву, а також усунути неузгодженість, викликану одночасним використанням на місцевому рівні двох назв – "Великі Пріцьки" та "Великі Прицьки".

Нагадаємо, український парламент ухвалив законопроект № 6710, яким у 44 законах змінив термін "інвалід" на "людина з інвалідністю".