Вибухи у Калинівці: Постраждалі села відновили

Відновлення сіл, які постраждали внаслідок вибухів на складах боєприпасів у Калинівці, завершене. До кінця року мешканці отримають відшкодування за придбані за свої кошти будівельні матеріали. Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час робочої поїздки до Вінницької області. Про це повідомляє "Урядовий портал".

Він, зокрема, відвідав одне з найбільш постраждалих сіл – Павлівку. Наприкінці вересня звідти евакуювали 24 тис. людей, ушкоджень зазнали понад півтори тисячі будинків та місцева школа.

Глава уряду відвідав оновлену школу, подарував школярам шкільний автобус і нагородив військовослужбовців, які відзначились при ліквідації надзвичайної ситуації.

Як відомо, 26 вересня на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області сталася пожежа, яка спричинила за собою серію масштабних вибухів. Осколки від снарядів летіли в будинки жителів населених пунктів, розташованих навколо. Як наслідок, постраждали дві жінки. Через надзвичайну ситуацію із небезпечної зони було евакуйовано майже 30 тис. місцевих жителів.

На відновлювальні роботи в регіоні уряд виділив 100 тис. грн. Очищення Калинівки та прилеглих сіл від боєприпасів було завершено наприкінці листопада.

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