Японія розмістить на території країни 2 американських комплекси ПРО через загрозу з боку КНДР

Влада Японії протягом наступних кількох років розмістять на території країни два американських комплекси ПРО Aegis Ashore. Про це повідомляє AFP.

Як заявили в уряді країни 19 грудня, ядерні та ракетні випробування КНДР створюють загрозу для національної безпеки Японії.

Японія планує витратити на закупівлю двох американських комплексів Aegis Ashore 1,8 млрд дол. В уряді вважають, що таким чином значно поліпшать протиракетну оборону, а сама система ПРО охопить всю територію країни.

Процедуру закупівлі й установки протиракетних комплексів влада Японії планує здійснити протягом декількох років.

Як відомо, 11 грудня Японія, Південна Корея і США почали спільні навчання з відстеження ракет, запущених з території КНДР.

Нагадаємо, в ООН закликали світове співтовариство не допустити війни з КНДР.