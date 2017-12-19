За день у Києві випала третина місячної норми снігу, - Укргідрометцентр

У понеділок, 18 грудня, у Києві випало приблизно 30% місячної норми опадів, повідомили УНН в Укргідтометцентрі.

«До 16 години випало 14 міліметрів опадів. Для грудня по Києву середня кількість опадів — 49 міліметрів. Ще протягом ночі може випаде 10 міліметрів», — каже заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Найбільше снігу випало в північних та центральних регіонах України – Вінницькій, Київській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, киян закликали відмовитися від поїздок на автомобілях на час снігопадів.