За рік у світі загинули щонайменше 65 працівників ЗМІ, - "Репортери без кордонів"

Щонайменше 65 працівників ЗМІ у всьому світі загинули за період від 1 січня до 1 грудня 2017 року у зв'язку зі своєю журналістською діяльністю. 39 із них були цілеспрямовано вбиті, ще 26 загинули під час виконання професійних обов'язків унаслідок бойових дій або терактів. Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", оприлюдненому в вівторок, 19 грудня, пише Deutsche Welle.

Серед загиблих 55 - чоловіки, десятеро - жінки. Майже половина з цих журналістів загинули в країнах, де немає збройних конфліктів.

Україна у звіті згадується в контексті викрадень двох працівників ЗМІ в самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі. Як пояснили в "Репортерах без кордонів", ідеться про викрадення журналіста низки українських ЗМІ Станіслава Асєєва та блогера Едуарда Неделяєва. За даними організації, Неделяєва "суд" самопроголошеної "ЛНР" влітку засудив до 14 років ув'язнення за проукраїнську позицію.

За даними організації, на початку збройного конфлікту у 2014 році на Донбасі було викрадено понад 30 журналістів.

За даними неурядової організації Press Emblem Campaign (PEC), протягом 2017 року в 28 країнах загинули 97 журналістів. Такі дані опубліковано у щорічному звіті організації.

За даними цієї організації кількість жертв у цьому році нижча, ніж торік - 144. В організації підкреслили, що вперше з 2008 року PEC зареєструвала менше 100 загиблих серед працівників ЗМІ у світі. Загалом же "за 10 років кількість загиблих сягнула 1197 осіб".