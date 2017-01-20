Британія хоче збільшити військову допомогу Україні, - Фаллон

Державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Фаллон заявив, що його країна зацікавлена в збільшенні допомоги Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим, повідомляє у п'ятницю прес-служба РНБО.

«Ми сподіваємось послідовно збільшити допомогу та наростити рівень військово-технічної співпраці», - зазначив Фаллон.

Він також запевнив, що позиція Великої Британії щодо санкційного тиску на державу-агресора залишається незмінною. «Санкції проти РФ потрібні до повного виконання Мінських угод», - наголосив він, додавши, що «конфлікт в Україні залишається в зоні нашої уваги, і Британія і надалі підтримуватиме вашу державу на її демократичному шляху».

Як зазначили в прес-службі РНБО, під час зустрічі співрозмовники обговорили поточну ситуацію на сході України та намагання Російської Федерації збільшити свій вплив на світовій арені через дестабілізацію ситуації в Україні та на Близькому Сході. Окрему увагу сторони приділили обговоренню питань реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до стандартів НАТО та поглибленню українсько-британської співпраці у військово-технічній сфері.

За словами Турчинова, блокування поставок летальної зброї до України або технологій їх виробництва «ми вважаємо стратегічною помилкою». «Адже від українського оборонного потенціалу залежить безпека Європи», - сказав він, додавши, що Велика Британія завжди підтримувала нашу країну, «за що ми вдячні, але вважаємо, що настав час, коли наша співпраця має піднятися на більш високий рівень».

Секретар РНБО наголосив, що ситуація у світі вимагає послідовної і твердої позиції «щодо протидії тероризму та військовій агресії, без якої неможливо відновити систему колективної безпеки».

Нагадаємо, що Британія надала українському війську нелетальне оснащення на суму 1 млн фунтів стерлінгів (1 млн 232 тис. доларів), для посилення захисного потенціалу Збройних сил України.