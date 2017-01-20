Британія надала ЗСУ нелетальне оснащення на суму понад $1 млн

Велика Британія надала українському війську нелетальне оснащення на суму 1 млн фунтів стерлінгів (1 млн 232 тис. доларів), для посилення захисного потенціалу Збройних сил України.

Про це йдеться у статті міністра оборони Великої Британії Майкла Феллона на сайті ЄвроПравди.

"Ми надали українському війську нелетальне оснащення на суму понад 1 млн фунтів стерлінгів, зокрема, аптечки для першої допомоги, теплий одяг, пристрої нічного бачення.

Ця допомога покликана посилити захисний потенціал Збройних сил України", - заявив Феллон.

Також, за його словами, Міноброни Британія співпрацює українським урядом та громадянським суспільством, щоб втілити оборонні реформи та допомогти Україні в прагненні досягти взаємної сумісності із стандартами НАТО до 2020 року.

"З цією метою я призначив старшого військового офіцера до українського комітету оборонних реформ", - сказав він.

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Велика Британія завжди буде відкрита для бізнесу після виходу із Європейського Союзу.