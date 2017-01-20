Через бійку в турецькому парламенті госпіталізували 3 депутатів

Троє турецьких депутатів були госпіталізовані пізно ввечері 19 січня через бійку в парламенті, що спалахнула після того, як незалежний депутат Айлін Назліака прикувала себе наручниками до трибуни, протестуючи проти поправок до 18 статті Конституції, передає Hurriyet daily news.

Як зазначається, бійка сталася між прихильниками і супротивниками конституційних поправок.

Після того, як депутат прикувала себе, до неї наблизилися жінки-депутати з правлячої Партії справедливості та розвитку, які намагалися зняти наручники, використовуючи фізичну силу. На захист депутата кинулися її колеги по опозиції.

Під час бійки поранення отримали двоє депутатів від опозиції, а також депутат від правлячої партії.

Як відомо, парламент Туреччини схвалив 18 статтю конституційної реформи, яка розширить повноваження президента, що дозволяє главі держави навіть розпустити парламент.

Президент Реджеп Таїп Ердоган і його прихильники стверджують, що Туреччині необхідно посилити інститут президентства, щоб не допустити повернення крихкого коаліційного уряду, але противники бояться, що реформа сприятиме авторитаризму.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2016 року між Україною та Туреччиною було підписано угоду, що передбачає виділення 3 млн доларів США на щорічній основі протягом 5 років.