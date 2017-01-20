ФРН виступає за якнайшвидшу ратифікацію асоціації України з ЄС, - посол

Німеччина виступає за якнайшвидшу ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄС та лібералізацію візового режиму.

Про це повідомив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель на зустрічі з главою Адміністрації президента України Ігорем Райніним.

Посол Німеччини підкреслив, що його країна була і залишається тим союзником, який завжди підтримував Україну, а також запевнив, що відсутні будь-які підстави для відміни санкцій проти РФ чи їх послаблення, “адже Росія продовжує не виконувати мінські домовленості”.

Керівник президентської Адміністрації відзначив, що Україна високо цінує зусилля Німеччини у справі захисту її суверенітету та територіальної цілісності і висловив вдячність німецькій стороні за допомогу у лікуванні українських військових, які отримали поранення в зоні АТО.

Ігор Райнін зазначив, що Україна розраховує на посилення двосторонньої взаємодії з Німеччиною, зокрема у питанні торговельно-економічного співробітництва, наголосивши, що в Україні прагнуть, щоб іноземний бізнес та інвестори почували себе “максимально комфортно”.