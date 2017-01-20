Косово просить ЄС та США про допомогу через провокації з боку Сербії

Міністр закордонних справ Косова Енвер Ходжай звернувся з листом про допомогу до Європейського Союзу, США та інших країн щодо "численних провокацій та агресивних дій" з боку Сербії.

Про це повідомляє The Guardian.

Ходжай закликав ЄС допомогти у нормалізації відносин із Сербією.

"Республіка Косово просить Європейський Союз ... настійно закликати Сербію як і раніше залишатися прихильною до розвитку добросусідських відносин та регіонального співробітництва та не втручатися у внутрішні справи інших країн та не чинити провокаційні дії, які спрямовані на дестабілізацію ситуації в регіоні", - написав міністр у листі.

За даними видання, не повідомляється, яким ще країнам був направлений лист, окрім країн ЄС та США.

Міністр написав, що інцидент з поїздом був "останньою подією в ланцюзі агресивних і провокаційних дій, які Сербія робить проти суверенітету і територіальної цілісності Республіки Косово".