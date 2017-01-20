Країни-сусіди поставили екс-президенту Гамбії ультиматум

Західноафриканські країни призупинили своє військове вторгнення до Гамбії, проте готові поновити його, якщо колишній президент країни Яйя Джамме, який програв президентські вибори і повноваження якого закінчилися напередодні, продовжуватиме чіплятись за владу.

Як заявили в Економічному співтоваристві країн Західної Африки (ЕКОВАС), до якого входять 15 держав, Джамме повинен до середини дня п'ятниці, 20 січня, забезпечити передачу влади обраному президенту Адамі Берроу та залишити країну. Якщо він цього не зробить, то військове вторгнення, яке розпочали країни-члени ЕКОВАС напередодні, 19 січня, буде продовжене.

"Ми призупинили операцію та поставили йому (Джамме - Ред.) ультиматум. Якщо до середини дня він не погодиться залишити Гамбію, ми справді розпочнемо інтервенцію", - заявив голова ЕКОВАС Марсель Ален де Соуза, повідомляє AFP.

Він повідомив, що фінальні переговори з Джамме у столиці Гамбії Банжулі, покликані переконати його відмовитись від претензій на владу, відбудуться за участю президента Гвінеї Альфи Конде.

Де Соуза повідомив, що для інтервенції у Гамбію Сенегалом та чотирма іншими західноафриканськими державами будуть мобілізовані 7 тисяч військових.

Нагадаємо, вчора представники сенегальської армії заявили про плани вторгнення в сусідню Гамбію.