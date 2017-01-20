Міносвіти отримає від Світового банку 340 тисяч доларів

Міністерство освіти і науки України отримає від Світового банку грант на $340 тис. і сподівається на підтримку установи в проведенні реформ.

Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час зустрічі з директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, повідомляє "Урядовий портал".

"Світовий банк має дуже широку активність у пострадянських країнах. На жаль, Міністерство освіти і науки має не досить хорошу історію відносин із вашою установою в попередні періоди. Але нині міністерство змінилося, і ми переконані, що робота Світового банку в Україні в напрямку освіти буде дуже продуктивною", - зазначила Гриневич.

На фінальній стадії перемовин знаходиться проект "Зміцнення формування політики на основі доказових даних із використанням освітньої статистики й аналізу", що реалізовуватиметься у співпраці зі Світовим банком.

"Проект складається з трьох компонентів. Перше - розвиток інтегрованої Інформаційної системи освіти, яка об'єднуватиме освітні бази даних, включатиме створення порталу відкритих даних. Друге - підготовка до участі в Програмі міжнародного оцінювання учнів (PISA). І третє - зміцнення Інституту освітньої аналітики, що має стати провідною установою у сфері освітньої статистики й аналітики в Україні", - повідомили в МОН.

Термін реалізації проекту - 2 роки, загальна вартість - $400 тис. Для його впровадження Світовий банк надасть $340 тис. гранту, а решту забезпечить Інститут освітньої аналітики шляхом покриття адміністративних витрат установи.